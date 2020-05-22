На трасі Київ-Одеса сталось потрійне ДТП, є загиблі та постраждалі

Фото: аварійний знак (РБК-Україна)

Четверо осіб з травмами середнього ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарень

Сьогодні, 22 травня, в Черкаській області сталось потрійна дорожньо-транспортна подія (ДТП) у результаті чого загинули четверо осіб та ще чотири постраждали. Аварія відбулась на трасі Київ - Одеса.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, у Жашківському районі на 150 км автомобільної дороги М 05 Київ - Одеса зіштовхнулись три легкових автомобілі. У результаті ДТП четверо осіб загинули на місці пригоди та ще чотири осіб з травмами середнього ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарень.

Як зазначається, рятувальні служби ДСНС залучили до деблокування загиблих чотирьох рятувальників та одну одиницю техніки.

Нагадаємо, 17 травня в Бородянському районі Київської області легковий автомобіль ВАЗ врізався в дерево. В результаті зіткнення три людини загинули і ще двоє постраждали.

Крім того, в результаті масштабних аварій на трасі під Києвом на кілька кілометрів розтягнувся затор. Зокрема, у ДТП потрапили не менше 10 фур і п'ять легкових автомобілів.

Автор: Андрій Козловський