Британские консерваторы ищут способы, чтобы добиться отставки Трасс, - Politico

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Неудачный запланированный бюджет Трасс заставил сторонников правой партии тори отправлять друг другу разъяренные сообщения в WhatsApp о работе премьера.

"Я никогда не видел, чтобы атмосфера была такой лихорадочной, как сейчас", - заявил один депутат от тори, поддержавший Трасс в конкурсе на лидерство.

Члены парламента от тори начали активно искать разные механизмы, чтобы вытеснить Трасс. Однако, как отмечаются инсайдеры, премьера спасает отсутствие достойного преемника для нее. Ходили слухи, что некоторые из бывших соперников Трасс начали проверять уровень своей поддержки на случай, если они решат бросить ей вызов.

Также якобы слабость премьера была подчеркнута назначением Джереми Ханта на должность министра финансов, ранее поддерживавшего ее соперника Риши Сунака.

Самые ожесточенные критики Трасс уверены, что якобы отставка премьера является вопросом национальных, а не политическим интересом. Между тем бунтовщики убеждены, что премьеру не удастся вернуть доверие рынков.

"Они хотят знать, что правительство понимает свою парламентскую партию, и они с ней сотрудничают, а не постоянно находятся в состоянии войны. В противном случае, почему вы доверяете чему-либо, что правительство говорит публично?", - сказал один из бывших министров Кабинета министров.

Для большинства депутатов отставка Трасса является также вопросом ограничения ущерба бренду тори.

"Сейчас у нас есть выбор между обвалом и уничтожением. Вы не можете разрушить экономику и нашу репутацию экономической компетентности и ожидать чего-нибудь меньшего", - заявил один из депутатов.

В то же время депутатов разозлило и то, что Трасс якобы не признает своих ошибок. Комментируя реакцию рынка на ее бюджетную программу, премьер заявила, что это лишь результат неудачной коммуникации, а не политической ошибки.

Также некоторые из депутатов от тори желают объединить усилия Пенни Мордонт и Риши Сунака, чтобы заменить Трасс в должности премьер-министра.

"Риши и Пенни набрали более двух третей голосов членов парламентской партии на окончательном голосовании. У вас уже есть поддерживающая их критическая масса", - отметил один из политиков.

Что теперь?

Как отмечает издание, об отставке Трасса проще говорить, чем это сделать. Один из механизмов - это изменение партийных правил, поскольку премьер имеет иммунитет, который действует в течение года с начала своего премьерства.

Другой механизм, обсуждаемый среди политиков, это получение согласия большинства депутатов от тори на назначение нового премьер-министра большинством голосов в Парламенте. Такой шаг возможен, однако он вовлекает короля в конституционный спор с оппозиционными партиями, требующими проведения выборов, если Трасс не удастся сформировать парламентское большинство.

"Дикие разговоры о замене ее как кандидата от единства на этом конкретном этапе не приведут к чему-то хорошему. Коллегам, которые занимаются подобными вещами, стоило бы задуматься над тем, какое впечатление они производят на собственные объединения. Консервативной партии не нравится то, что она воспринимает как нелояльность", - встал на защиту Трасс один из депутатов.