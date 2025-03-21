Транзита точно не будет: газ в Европе подорожал после пожара на станции "Суджа"

Цены на природный газ в Европе выросли после пожара на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области России. Она была частью неактивного трубопровода, по которому до недавнего времени топливо поставлялось в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах выросли на 2% до 43,8 евро за мегаватт-час (около 500 долларов за тысячу кубометров).

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что станция "Суджа" подверглась обстрелу, заявив, что по объекту нанесли удар русские, и указав на предыдущие случаи, когда Россия отправляла солдат через газопровод.

Спутниковые снимки НАСА показали масштабные пожары, охватывающие территорию станции и прилегающие территории.

Серьезный ущерб может сделать возобновление поставок российского газа более маловероятным. Эта перспектива рассматривалась в контексте мирных переговоров.

Лидеры России и Украины дали понять, что согласятся на прекращение атак на энергетическую инфраструктуру, но пока это не привело лишь к усилению обстрелов.

Транзитный пункт является частью трубопроводной линии, которая вплоть до начала этого года поставляла российский газ в Европу. Некоторые страны, которые ранее зависели от этих потоков, надеялись, что они в конечном итоге возобновятся.

"Те участники газового рынка, которые надеются, что российский экспорт может возобновиться по этому транзитному маршруту после окончания войны, теперь будут стремиться оценить масштаб ущерба, нанесенного инфраструктуре, и, что особенно важно, насколько быстро "Газпром" сможет ее восстановить", - сказал Том Марцек-Мансер, независимый газовый аналитик.

В прошлом Россия использовала несколько пограничных пунктов для отправки газа в Европу через Украину, но к 2022 году их число сократилось до двух после того, как Москва начала полномасштабное вторжение. В мае того же года поставки через пункт Сохрановка прекратились после того, как Украина заявила, что не может контролировать объект в оккупации.