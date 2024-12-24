Конец полувековой экспансии: Москву лишат последних 5 млрд газовых долларов

В 2024 году Россия может заработать около 5 млрд долларов на продажах газа через Украину, исходя из прогнозируемой правительством России средней цены на газ в 339 долларов за 1000 кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным агентства, Украина зарабатывала от 0,8 до 1 млрд долларов в год в виде сборов за транзит российского газа.

Россия заявила, что готова продлить транзитное соглашение, которое заканчивается 1 января 2025 года, однако Киев неоднократно заявлял, что не сделает этого.

Как отмечет Reuters, Москва потратила полвека на формирование своей доли на европейском газовом рынке, которая на пике составляла 35%.

Сейчас поставки российского газа в Европу через Украину относительно невелики. Россия поставила около 15 млрд кубометров газа через Украину в 2023 году- всего 8% от пиковых потоков российского газа в Европу по различным маршрутам в 2018-19 годах.

По расчетам Reuters, общий объем экспорта трубопроводного газа "Газпрома" в Европу по всем маршрутам в 2024 году вырос до 32 млрд кубометров с 28,3 млрд кубометров в 2023 году, когда он рухнул до самого низкого уровня с 1970-х годов.

Трубопровод

Советский трубопровод Уренгой-Помары-Ужгород поставляет газ из Сибири через город Суджа, который сейчас находится под контролем украинских военных сил, в Курской области России. Затем он течет через Украину в Словакию.

На территории Словакии газопровод разделяется на ответвления, идущие в Чехию и Австрию.

Общий объем экспорта российского газа по этому маршруту остался стабильным, несмотря на прекращение поставок от "Газпрома" австрийской компании OMV в середине ноября из-за спора по контракту и юридических препирательств, когда другие покупатели выкупили эти объемы.

Австрия по-прежнему получает большую часть своего газа через Украину, в то время как на Россию приходится около двух третей импорта газа в Венгрию.

Словакия закупает около 3 млрд кубометров у энергетического монополиста "Газпрома" в год, что также составляет около двух третей его потребностей.

В прошлом году Чехия почти полностью прекратила импорт газа с востока, но в 2024 году начала закупать газ из России.

Большинство других маршрутов поставок российского газа в Европу закрыты, включая "Ямал-Европа" через Белоруссию и "Северный поток" по дну Балтийского моря.

Единственный другой действующий российский газопроводный маршрут в Европу - это "Голубой поток" и "Турецкий поток" в Турцию по дну Черного моря. Турция отправляет некоторые объемы российского газа дальше в Европу, в том числе в Венгрию.

Венгрия стремится сохранить украинский маршрут открытым, но заявляет, что продолжит получать российский газ с юга по трубопроводу "Турецкий поток" по дну Черного моря.

Высокопоставленный источник в азербайджанской энергетической компании SOCAR сообщил агентству Reuters, что Москва и Киев не смогли договориться о сделке, заключенной при посредничестве Азербайджана, по продолжению экспорта российского газа в Европу через Украину.

Российская монополия по экспорту газа по трубопроводам "Газпром" в 2023 году понесла чистый убыток в размере 7 млрд долларов, что стало ее первым годовым убытком с 1999 года из-за потери газовых рынков ЕС.