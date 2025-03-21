Транзиту точно не буде: газ у Європі подорожчав після пожежі на станції "Суджа"

Ціни на природний газ у Європі зросли після пожежі на газовимірювальній станції "Суджа" в Курській області Росії. Вона була частиною неактивного трубопроводу, яким донедавна паливо постачалося в Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах зросли на 2% до 43,8 євро за мегават-годину (близько 500 доларів за тисячу кубометрів).

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що станція "Суджа" зазнала обстрілу, заявивши, що по об'єкту завдали удару росіяни, і вказавши на попередні випадки, коли Росія відправляла солдатів через газопровід.

Супутникові знімки НАСА показали масштабні пожежі, що охоплюють територію станції та прилеглі території.

Серйозний збиток може зробити відновлення поставок російського газу більш малоймовірним. Цю перспективу розглядали в контексті мирних переговорів.

Лідери Росії та України дали зрозуміти, що погодяться на припинення атак на енергетичну інфраструктуру, але поки що це не призвело лише до посилення обстрілів.

Транзитний пункт є частиною трубопровідної лінії, яка аж до початку цього року постачала російський газ до Європи. Деякі країни, які раніше залежали від цих потоків, сподівалися, що вони зрештою відновляться.

"Ті учасники газового ринку, які сподіваються, що російський експорт може відновитися цим транзитним маршрутом після закінчення війни, тепер прагнутимуть оцінити масштаб збитків, завданих інфраструктурі, і, що особливо важливо, наскільки швидко "Газпром" зможе її відновити", - сказав Том Марцек-Мансер, незалежний газовий аналітик.

У минулому Росія використовувала кілька прикордонних пунктів для відправки газу в Європу через Україну, але до 2022 року їх кількість скоротилася до двох після того, як Москва почала повномасштабне вторгнення. У травні того ж року поставки через пункт Сохранівка припинилися після того, як Україна заявила, що не може контролювати об'єкт в окупації.