Украина получила помощь от ЕС по ремонту газовых сетей

В последние недели 2022 года оператор ГТС Украины получил груз с технологической помощью от международных партнеров - операторов Eustream AS (Словакия), Snam (Италия) и МИД Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании .

По данным пресс-службы, среди инструментов/оборудования, отправленных ОГТСУ, - аккумуляторные дрели, перфораторы, портативные зарядные станции, предохранители к полученным ранее генераторам, ИТ-оборудованию и т.д.

В компании отметили, что "Оператор ГТС Украины" в сотрудничестве с Секретариатом Энергетического сообщества (Energy Community), на базе которого создана оперативная группа по поддержке Украины (USTF), заботятся о повышении мобильности ремонтных бригад, которые рискуя жизнью, устраняют повреждения, причиненные российскими оккупантами.

"Бригады ОГТСУ станут более мобильными благодаря помощи из Словакии, Италии и Германии", - говорится в сообщении.