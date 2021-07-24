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Транзит газу в обмін на невигідні закупівлі неприйнятний, - Вітренко

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Київ, Субота 24 липня 2021 15:27
Транзит газу в обмін на невигідні закупівлі неприйнятний, - Вітренко Фото: голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Пропозиції щодо збереження транзиту газу через Україну в обмін на невигідні закупівлі неприйнятні. Україна не доплачуватиме Росії за транзит газу до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

Зазначимо, напередодні глава російського "Газпрому" Олексій Міллер заявив про готовність забезпечити і збільшити транзит газу через Україну при додаткових закупівлях російського газу.

"По-перше, це можна поєднати з попередніми заявами Путіна, які фактично полягають у тому, що вони хочуть, щоб Україна напряму домовлялася з Росією. Але ці домовленості, і Путін натякав на це прямо, включали і імпорт російського газу. І так завжди було, що росіяни наполягали, щоб ми купували багато російського газу за ціною, яка значно вище ринкової. І наслідком всього цього було те, що ми в середньому платили на 5 млрд доларів більше за російський газ, ніж ми отримували за транзит", - зазначив Вітренко.

Він підкреслив, що Україна не прийме дискримінаційні пропозиції.

"Ось таке продовження транзиту, коли Україна ще повинна доплачувати Росії, нам не потрібно. Ми зараз витрачаємо менше на весь імпортований газ, ніж отримуємо за транзит. Зараз Україна в плюсі, ми отримуємо гроші до держбюджету. Якісь домовленості, які призводять до того, що гроші з України йдуть в Росію, нам не потрібні", - додав Вітренко.

Нагадаємо, у вчорашньому заяві Міллера не було слів про те, що для транзиту Україна повинна безпосередньо купувати газ у Росії.

У президента Росії Володимира Путіна заявляли, що переговори про транзит повинні бути комерційними.

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Юрій Вітренко транзит газа Нафтогаз України
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