Переговори про транзит газу через українську ГТС мають бути комерційними, - Кремль
Переговори про транзит газу через ГТС України повинні бути комерційними. Позицію Кремля озвучив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ТАСС.
"Переговори можуть бути тільки чисто комерційними. Це переговори, які стосуються економічної субстанції, економічної доцільності", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи будуть в переговорному процесі брати участь представники влади.
Пєсков заявив, що "Газпром" привітав участь Німеччини в роботі з транзиту через Україну, оскільки обсяг поставок залежить від попиту, який багато в чому формується за рахунок німецької сторони.
Раніше російський "Газпром" заявив, що готовий продовжувати транзит через українську газотранспортну систему (ГТС) після 2024 року, за умови нових закупівель блакитного палива, яке йде транзитом через Україну.
Зазначимо, угоду про п'ятирічний газовий контракт між Україною і Росією в грудні 2019 року було досягнуто на політичному рівні. Згідно з протоколом, підписаному 20 грудня в Мінську, НАК "Нафтогаз України" виступає організатором транспортування газу по території України.