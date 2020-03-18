Транспортний колапс у Києві: ситуація на дорогах після закриття метро

Метро в Києві закрили з 17 березня в рамках карантину, введеного через коронавируса. На ранок 18 березня в столиці утворився транспортний колапс, місто паралізували затори. Детальніше про ситуацію - в матеріалі РБК-Україна.

Правий берег

Згідно з даними Google Maps, у столиці на правому березі утворились значні пробки. Зокрема, на проспекті Перемоги, проспекті Валерія Лобановського, Набережному шосе, Голосіївському проспекті, проспекті Леся Курбаса, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Набережно-Хрещатицька, на Подолі. Також ускладнений рух транспорту на вулиці Богатирська, проспекті Героїв Сталінграду, вулиці Олені Теліги.

Фото: пробки на правому березі (Google Maps)

Пробки зафіксовані на всіх київських мостах: Північному, Південному, Дарницькому, мосту імені Патона, мосту Метро.

Лівий берег

На лівому березі пробки зафіксовані на проспекті Соборності, проспекті Миколи Бажана, Броварському шосе, бульварі Перова.

Фото: пробки на лівому березі (Google Maps)

Як заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, у Києві не будуть збільшувати кількість пасажирського транспорту після закриття метро. Столична влада закликає киян залишатися вдома.

Крім того, у транспорт не будуть пускати пасажирів без масок. А в самому транспорті одночасно можуть знаходитися не більше 10 осіб. Дотримання цієї норми контролюватиме поліція та СЕС.

Нагадаємо, з учорашнього дня, з 23:00, у Києві закрили метро мінімум до 3 квітня.

РБК-Україна писало, що у столиці посилили обмеження у зв'язку з карантином: закрили всі ТРЦ, спортзали, салони краси, ресторани, бари; обмежили переміщення по місту і між іншими населеними пунктами; працюють банкомати, заправки, аптеки, продуктові магазини.