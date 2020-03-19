Транспортний колапс і 100-метрові черги: другий день без метро в Києві

У Києві у зв'язку з закриттям метро утворився транспортний колапс, люди штурмують автобуси, а поліція намагається їх стримати. Про це повідомляє РБК-Україна.

Кореспондент видання повідомляє, що на деяких автобусних зупинках утворилися черги у 100 метрів. Люди кажуть, щоб потрапити в автобус стоять 2-3 години.

Фото: черги до транспорту в Києві (РБК-Україна)

Відзначимо, за даними Google Maps, в Києві утворилися пробки біля станцій метро "Університет", "Почайна", "Чернігівська". Однак, на всіх інших вулицях пробок немає.

Фото: ситуація на дорогах у Києві (Google Maps)

Додамо, що біля метро "Чернігівська" люди вранці штурмували автобуси, а поліцейські намагалися не пускати в транспорт більше 10 осіб. Люди штовхалися з поліцейськими.

Раніше повідомлялося, що в Києві з 18 березня пасажирів посилили обмеження в зв'язку з карантином: закрили всі ТРЦ, спортзали, салони краси, ресторани, бари. Також обмежено переміщення по місту і між іншими населеними пунктами.

Працювати будуть банкомати, заправки, аптеки, продуктові магазини. Міський транспорт в Києві продовжить працювати, але введені обмеження на кількість пасажирів - не більше ніж 10.