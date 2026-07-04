Транспорт в Киеве стал платным для школьников: какой тариф и когда вернут бесплатный

С 1 июля в Киеве временно отменили бесплатный проезд для школьников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
Вместо бесплатных поездок учащимся предлагают покупать проездные билеты со скидкой 75%. Для школьников дневной формы обучения действуют следующие цены:
Важно: если ребенок оплачивает разовые поездки ученическим, скидка не работает - придется платить полную стоимость проезда.
Купить билет со скидкой можно несколькими способами:
Безвозмездный проезд для столичных школьников действует только во время учебного года. Поэтому на летние каникулы, с 1 июля по 31 августа, эту льготу традиционно приостанавливают.
До начала сентября также отменяется бесплатный проезд для курсантов высших военных учебных заведений.
А уже с 1 сентября проезд школьников в общественном транспорте Киева будет снова бесплатным.