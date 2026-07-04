RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Транспорт в Киеве стал платным для школьников: какой тариф и когда вернут бесплатный

07:13 04.07.2026 Сб
2 мин
Проезд для школьников будет платным несколько месяцев, но для них действует льгота
aimg Дмитрий Левицкий
Фото: сколько стоит проезд школьников в Киеве (Getty Images)

С 1 июля в Киеве временно отменили бесплатный проезд для школьников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Какие тарифы сейчас действуют для школьников

Вместо бесплатных поездок учащимся предлагают покупать проездные билеты со скидкой 75%. Для школьников дневной формы обучения действуют следующие цены:

  • 325 грн - безлимит на месяц;
  • 162,50 грн - безлимит на вторую половину месяца;
  • 192,50 грн - на 124 поездки;
  • 143,75 грн - на 92 поездки;
  • 97,50 грн - на 62 поездки;
  • 72,50 грн - на 46 поездок.

Важно: если ребенок оплачивает разовые поездки ученическим, скидка не работает - придется платить полную стоимость проезда.

Где купить льготный проездной

Купить билет со скидкой можно несколькими способами:

  • в приложениях "Киев Цифровой" и EasyPay;
  • на официальном сайте КП "ГИОЦ";
  • в городских терминалах самообслуживания

Когда вернут бесплатный проезд

Безвозмездный проезд для столичных школьников действует только во время учебного года. Поэтому на летние каникулы, с 1 июля по 31 августа, эту льготу традиционно приостанавливают.

До начала сентября также отменяется бесплатный проезд для курсантов высших военных учебных заведений.

А уже с 1 сентября проезд школьников в общественном транспорте Киева будет снова бесплатным.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевТарифы