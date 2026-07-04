Транспорт у Києві став платним для школярів: який тариф і коли повернуть безкоштовний

З 1 липня у Києві тимчасово скасували безкоштовний проїзд для школярів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
Замість безкоштовних поїздок учням пропонують купувати проїзні квитки зі знижкою 75%. Для школярів денної форми навчання діють такі ціни:
Важливо: якщо дитина оплачує разові поїздки учнівським квитком, знижка не працює - доведеться сплачувати повну вартість проїзду.
Придбати квиток зі знижкою можна кількома способами:
Безоплатний проїзд для столичних школярів діє лише під час навчального року. Тому на літні канікули, з 1 липня до 31 серпня, цю пільгу традиційно призупиняють.
До початку вересня також скасовують безкоштовний проїзд для курсантів вищих військових навчальних закладів.
А вже з 1 вересня проїзд школярів у громадському транспорті Києва буде знову безкоштовним.