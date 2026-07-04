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Транспорт у Києві став платним для школярів: який тариф і коли повернуть безкоштовний

07:13 04.07.2026 Сб
2 хв
Проїзд для школярів буде платним кілька місяців, але для них діє пільга
aimg Дмитро Левицький
Фото: скільки коштує проїзд школярів у Києві (Getty Images)

З 1 липня у Києві тимчасово скасували безкоштовний проїзд для школярів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Які тарифи зараз діють для школярів

Замість безкоштовних поїздок учням пропонують купувати проїзні квитки зі знижкою 75%. Для школярів денної форми навчання діють такі ціни:

  • 325 грн - безліміт на місяць;
  • 162,50 грн - безліміт на другу половину місяця;
  • 192,50 грн - на 124 поїздки;
  • 143,75 грн - на 92 поїздки;
  • 97,50 грн - на 62 поїздки;
  • 72,50 грн - на 46 поїздок.

Важливо: якщо дитина оплачує разові поїздки учнівським квитком, знижка не працює - доведеться сплачувати повну вартість проїзду.

Де купити пільговий проїзний

Придбати квиток зі знижкою можна кількома способами:

  • у застосунках "Київ Цифровий" та EasyPay;
  • на офіційному сайті КП "ГІОЦ";
  • у міських терміналах самообслуговування.

Коли повернуть безкоштовний проїзд

Безоплатний проїзд для столичних школярів діє лише під час навчального року. Тому на літні канікули, з 1 липня до 31 серпня, цю пільгу традиційно призупиняють.

До початку вересня також скасовують безкоштовний проїзд для курсантів вищих військових навчальних закладів.

А вже з 1 вересня проїзд школярів у громадському транспорті Києва буде знову безкоштовним.

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