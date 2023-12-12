Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год

При подготовке материала был использован проект соглашения с МВФ, с которым ознакомилось РБК-Украина, эксклюзивные комментарии чиновников, депутатов и экспертов.

Совет директоров Международного валютного фонда в понедельник, 11 декабря, одобрил второй пересмотр программы, после которого ожидается выделение Украине очередного транша.

900 млн долларов поступят на счета Национального банка, а потом будут направлены в Госказначейство на покрытие дефицита бюджета. С начала полномасштабной войны общая сумма кредитных средств от МВФ после этого составит 5,9 млрд долларов.

Первая сумма в 1,4 млрд долларов поступила в марте прошлого года по программе экстренного финансирования. Затем была принята мониторинговая программа без выделения средств. И в марте 2023 года стартовала кредитная программа на 15,6 млрд долларов, рассчитанная на 4 года. В 2023 году по ней Украина получит 4,5 млрд долларов. Первый транш составил 2,7 млрд долларов, два других, в том числе, одобренный 11 декабря, – по 900 млн долларов.

На текущей неделе ожидается и последний транш по программе макрофинансовой помощи от Европейского союза в размере 1,5 млрд евро. Украина на прошлой неделе выполнила последние условия для получения этих денег – Рада приняла три необходимых закона: о независимости САП (№10060), о криминализации контрабанды (№5420) и об усовершенствовании процесса отбора судей (№ 10140-д).

Таким образом проблем с финансированием бюджета текущего года быть не должно, считает глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа. "Этого будет достаточно, чтобы закрыть все социальные и гуманитарные обязательства до конца года", – заявила депутат.

Какие новые условия от МВФ

В следующем году от Фонда Украина планирует получить 5,4 млрд долларов четырьмя траншами. Обновленный меморандум с МВФ пополнился 12-ю новыми "структурными маяками". Эти условия в основном касаются антикоррупционных мер и контроля за рациональным использованием финансов.

По информации РБК-Украина, среди прочего, нужно будет оценить эффективность налоговых льгот, определить финансовые риски компаний, которые наиболее пострадали от военных действий, подготовить стратегию реализации инвестпроектов и ввести среднесрочное планирование, провести аудит предприятий теплокоммунэнерго на предмет их задолженности НАК "Нафтогаз Украины".

Одним из условий, как рассказали изданию информированные собеседники, также является сохранение контрольного пакета акций банков, которые принадлежат государству в лице Министерства финансов, а любые национализированные несистемные банки могут быть переданы лишь Фонду гарантирования вкладов для санации.

Это условие, по словам источников, фактически означает, что "Укрпошта" не сможет создать свой банк на базе PIN банка, 88,89% акций которого в 2022 году были конфискованы у российского предпринимателя Евгения Гинера в пользу государства. Сейчас банк находится в управлении АРМА, и, исходя из условий программы финансирования МВФ, акции могут быть переданы лишь Фонду. К слову, между руководством НБУ и гендиректором "Укрпошты" Игорем Смилянским давно идут дискуссии о целесообразности создания отдельного "почтового" банка. В Нацбанке категорически не поддерживают данную идею, считая, что доля государства в банковском секторе и так достаточно высока. К тому же, новый банк с широкой сетью отделений может создать серьезную конкуренцию некоторым госбанкам, в первую очередь, "Ощадбанку".

Говоря о других условиях программы, стоит выделить и принятие закона о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ). Согласно меморандуму, документ должен быть принят к концу июня. В законе должны быть четко определены функции БЭБ, а также усилена аналитическая составляющая ведомства для расследования финансовых и экономических уголовных преступлений. Орган должен быть подчинен Минфину.

Еще одно из условий – создание нового суда вместо ликвидированного ОАСК – Окружного административного суду Киева. Сейчас его функции выполняет Киевский городской окружной административный суд. Но к лету нужно будет подготовить законопроект о новом органе, который бы занимался разрешением споров, стороной которых являются органы центральной власти.

Если закон будет принят, то проблем с отбором судей для него быть не должно, считает заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов. "Никаких проблем с подбором новых кадров в новый суд, который может быть создан условно вместо прежнего ОАСК, быть не должно. Потому что в стране запустилась Высшая квалификационная комиссия судей Украины, отвечающая за отбор кадров", - заявил Смирнов в комментарии РБК-Украина.

Он надеется, что если ВККСУ определит приоритетным выбор новых кадров для суда, то процесс не будет тормозиться. Правда, пока в практической плоскости вопрос создания нового суда не поднимался. "Обсуждается модель и все технико-юридические характеристики", – отметил Смирнов.

По словам уже бывшего заместителя главы антикоррупционного комитета Рады Ярослава Юрчишина, обсуждается несколько вариантов создания замены ликвидированного ОАСК. "На самом деле есть несколько сценариев – перезапустить ОАСК, наполнив новыми судьями, или разделить его полномочия", – сказал депутат в комментарии РБК-Украина.

Вероятность финансирования от США до конца года крайне мала

Если в этом году от МВФ и ЕС деньги будут, то от США 3,3 млрд долларов Украина уже не успеет получить в декабре. Конгресс и Белый дом еще не нашли компромиссного варианта для голосования за усиление антимиграционной политики. А именно с этим вопросом связаны перспективы финансирования Украины не только в текущем, но и в следующем году.

Администрация Джо Байдена готова пойти на компромисс в решении вопроса защиты госграницы с Мексикой для выделения помощи Украине. Но если даже Конгресс США и успеет принять решение до рождественских каникул, фактическое выделение средств до Нового года будет технически невозможным. Однако украинское правительство в таком случае все равно сумеет справиться с бюджетными расходами в начале года, в том числе за счет остатков на казначейских счетах.

Раньше была вероятность, что МВФ может отложить финансирование Украины из-за задержки решения о выделении денег США. Программа поддержки Украины комплексная – в ней, кроме МВФ, участвуют и США, и ЕС. Но решение о выделении транша Фондом нельзя расценивать как увеличение вероятности одобрения выделения денег Штатами. Скорее всего, МВФ решил не усиливать напряженность в этом вопросе, считает глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

"В целом МВФ сейчас в ситуации, когда не утвердить новый пересмотр просто невозможно, несмотря на открытые вопросы об объемах международной помощи на 2024 год. Отсрочка рассмотрения усилила бы напряжение и создала бы определенный пессимизм в Украине", - отметил эксперт.

Решение о выделении транша, считает Ваврищук, выглядит как готовность МВФ взять на себя риски, что не весь запланированный правительством объем внешней помощи поступит для Украины в следующем году.