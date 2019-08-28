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У трансфері Коноплянки зацікавлений клуб з чемпіонату Італії

Новини » Спорт    28.08.2019 - 10:23
У трансфері Коноплянки зацікавлений клуб з чемпіонату Італії
Фото: Євген Коноплянка (twitter.com/s04)

Президент "Сампдорії" контактував з українським хавбеком

"Сампдорія" зацікавлена в трансфері українського хавбека "Шальке" Євгена Коноплянки. Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Пізно ввечері 27 серпня президент італійського клубу Массімо Ферреро зв'язувався з гравцем збірної України. Зазначається, що переходу можуть перешкодити занадто високі запити українця із зарплати.

Минулого сезону Коноплянка не проходив в основу "Шальке". Він провів за клуб 21 матч у всіх турнірах, забивши гол і віддавши дві результативні передачі. Його контракт розрахований до кінця сезону 2019/20.

"Сампдорія" розпочала новий сезон в чемпіонаті Італії розгромною домашньою поразкою від "Лаціо" (0:3). Крім того, луб Серії А не кваліфікувався до єврокубків за підсумками минулого сезону.

Нагадаємо, "Шальке" має намір продати Коноплянку. Українець підтримує форму з гельзенкірхенською командою, але шукає новий клуб.

Серед варіантів продовження кар'єри українця називалися кілька турецьких клубів. У якийсь момент здавалося, що Коноплянка наступний сезон проведе в "Бешикташі", але стамбульці підписали гравця на його позицію.

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