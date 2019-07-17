"Шальке" не взяв Коноплянку на збори

Фото: Євген Коноплянка (twitter.com/s04)

Вінгер продовжує підтримувати форму самостійно

Український півзахисник німецького "Шальке" Євген Коноплянка не поїхав з командою на передсезонний збір. Про це інформує Ruhr24.

Гравець національної збірної України останній тиждень тренувався в розташуванні гельзенкірхенського клубу за індивідуальною програмою для підтримки форми. Участь в командних тренуваннях не брав.

Коноплянка веде переговори з іншими клубами. Зокрема боротьбу за українського вінгера ведуть стамбульські гранди - "Фенербахче" і "Бешикташ".

Коноплянка виступає за "Шальке" з 2016 року. Минулого сезону футболіст провів за німецький клуб 21 матч у всіх турнірах, де забив гол і віддав одну результативну передачу.

Чинна угода гравця з клубом закінчується наступного літа.

Нагадаємо, Коноплянка був відсутній на першій передсезонної тренуванні "Шальке".