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"Шальке" не взяв Коноплянку на збори

Новини » Спорт    17.07.2019 - 09:47
"Шальке" не взяв Коноплянку на збори
Фото: Євген Коноплянка (twitter.com/s04)

Вінгер продовжує підтримувати форму самостійно

Український півзахисник німецького "Шальке" Євген Коноплянка не поїхав з командою на передсезонний збір. Про це інформує Ruhr24.

Гравець національної збірної України останній тиждень тренувався в розташуванні гельзенкірхенського клубу за індивідуальною програмою для підтримки форми. Участь в командних тренуваннях не брав.

Коноплянка веде переговори з іншими клубами. Зокрема боротьбу за українського вінгера ведуть стамбульські гранди - "Фенербахче" і "Бешикташ".

Коноплянка виступає за "Шальке" з 2016 року. Минулого сезону футболіст провів за німецький клуб 21 матч у всіх турнірах, де забив гол і віддав одну результативну передачу.

Чинна угода гравця з клубом закінчується наступного літа.

Нагадаємо, Коноплянка був відсутній на першій передсезонної тренуванні "Шальке".

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