Трампу выдвинули обвинения по семи эпизодам в деле о секретных документах

Обвинение было предъявлено в четверг, 8 июня. По данным источников издания, уже 13 июня Трамп должен явиться в окружной суд США.

Сам Трамп все обвинения отвергает и называет дело "охотой на ведьм". По его словам, он якобы имел право рассекретить данные, хранившиеся в документах.

"Я невиновный человек, я не сделал ничего плохого", – заявил Трамп.

Скандал с секретными документами Трампа

В августе 2022 года ФБР обнаружило в имении Трампа Мар-а-Лаго ряд документов с грифом "секретно", которые он должен был сдать в Национальный архив. Позже Трампу вручили повестку в суд из-за одного из случаев хранения таких документов.

В июне этого года Федеральная прокуратура получила доступ к аудиозаписи, на которой Трамп признается, что имел доступ к секретному документу по Ирану. Вскоре после этого адвокатам бывшего президента сказали, что он признан объектом расследования по делу о секретных документах.

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