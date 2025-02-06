Трампу вернут секретные документы, изъятые во время обыска в 2022 году, - CNN

Секретные документы, изъятые в 2022 году во время обыска ФБР в резиденции "Мар-а-Лаго", вернут президенту США Дональду Трампу. Они были конфискованы в рамках расследования, но теперь принято решение об их возвращении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как пишет издание, кроме документов, Трамп получит обратно и личные вещи, изъятые во время обысков: одежду, подарки, вырезки из прессы и фотографии Селин Дион.

Несмотря на то, что Трампа обвиняли в незаконном хранении секретных документов после первого срока президентства, его возвращение в Белый дом означает, что он снова имеет полномочия контролировать секретные материалы американского правительства.

Дело Трампа о "секретных документах"

Напомним, 9 июня Трампу выдвинули обвинения по 37 пунктам. Они связаны с тем, что бывший президент США хранил у себя засекреченные документы, которые он забрал из Белого дома. Позже ему выдвинули еще несколько обвинений по этому делу.

Тогда в его имении Мар-а-Лаго правоохранители обнаружили ряд документов с грифом "секретно", которые он должен был сдать в Национальный архив.