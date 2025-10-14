Трампу нужно усилить давление на Путина: глава МИД Германии обратился с призывом

Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на главу Кремля Владимира Путина, чтобы добиться завершения войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на N-tv .

Призыв Вадефуля прозвучал на фоне успешного посредничества Трампа в завершении войны в Секторе Газа. На встрече с болгарским коллегой Георгом Георгиевым он сказал, что Трамп "сделал решающий вклад в соглашение по Сектору Газа".

"И Германия призывает его продолжать свои усилия, чтобы добиться переговоров между Россией и Украиной", - заявил глава немецкого МИД.

Также министр добавил, что правительство Германии возлагает большие надежды на администрацию США, "поскольку президент Трамп дал понять, что он заинтересован в достижении мирных договоренностей в разных уголках мира".

"Стоит приложить все усилия, чтобы осуществить новую попытку (запуска мирного процесса - ред.) в Украине сейчас, прежде чем там снова вспыхнут боевые действия в большем масштабе", - резюмировал Вадефуль.

