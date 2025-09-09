ua en ru
Трампу придется раскошелиться: клевета на журналистку обойдется в 83,3 миллиона долларов

США, Вторник 09 сентября 2025 02:06
Трампу придется раскошелиться: клевета на журналистку обойдется в 83,3 миллиона долларов Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Федеральный апелляционный суд подтвердил решение присяжных и обязал президента США Дональда Трампа выплатить 83,3 млн долларов за клевету на журналистку Э. Джин Карролл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.

Так, в понедельник, 8 сентября, судьи признали, что предыдущее решение присяжных было "разумным", учитывая предоставленные доказательства. Таким образом, Федеральный апелляционный суд 2-го округа подтвердил 83,3 млн долларов штрафа Трампу за клевету на журналистку.

Апелляционный суд также отклонил попытку Трампа утверждать, что он имел президентский иммунитет во время публичных заявлений о Карролл. Судьи отметили, что неоднократные публичные возражения и критика Карролл после первого вердикта присяжных стали основанием для подтверждения взыскания штрафных санкций.

Детали дела

Карролл утверждала, что Трамп изнасиловал ее в универмаге в середине 1990-х, а затем оклеветал ее, отрицая ее обвинения. В 2023 году присяжные присудили ей 5 миллионов долларов после того, как признали Трампа виновным в сексуальном насилии и клевете. Федеральный апелляционный суд поддержал этот вердикт.

В апелляционном процессе рассматривались отрывки видео, где Трамп называл Карролл "лгуньей", "больной" и "чудачкой". Судьи отметили, что его поведение до и после вердикта было чрезвычайным и беспрецедентным, что обосновывает присуждение 83,3 млн долларов.

Реакция сторон

Адвокат Карролл Роберта Каплан заявила: "Мы с нетерпением ждем завершения апелляционного процесса, чтобы наконец восторжествовало правосудие".

Юридическая команда Трампа назвала дело "охотой на ведьм" и призвала к его закрытию, а также настаивает, что Министерство юстиции должно представлять интересы Трампа в дальнейших апелляциях, включая возможную подачу в Верховный суд.

У Трампа есть время до ноября, чтобы обратиться в Верховный суд с просьбой о рассмотрении апелляции.

Карролл еще не прокомментировала решение апелляционного суда. В этом году она опубликовала книгу "Не в моем вкусе: одна женщина против президента", где подробно описала дело против Трампа.

Напомним, суд в США обязал администрацию Трампа разблокировать помощь другим странам. В решении сказано, что Белый дом не имел права блокировать средства, которые были выделены Конгрессом США.

