YouTube возобновил аккаунт Трампа после двухлетнего бана

Сегодня, 17 марта, YouTube возобновил аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, который был два года заблокирован после штурма Капитолия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

"С сегодня канал Дональда Дж. Трампа больше не ограничен и может загружать новый контент", - написал YouTube в Twitter.

Этот шаг следует за подобными решениями, принятыми Meta, владеющей Facebook и Instagram, и Twitter, принадлежащим Илону Маску.

Заметим, что Трампу запретили публиковать видео на YouTube в январе 2021 года, тогда YouTube заявил, что его канал нарушил правила подстрекательства к насилию.

Однако YouTube решил восстановить канал бывшего президента, заверив, что он и дальше будет подпадать под действие их политики.

" Мы тщательно оценили продолжающийся риск насилия в реальном мире, в то же время сбалансировав шанс для избирателей одинаково услышать главных национальных кандидатов накануне выборов... Этот канал и в дальнейшем подпадает под действие нашей политики, как и любой другой канал на YouTube", - добавили в компании.

Почему аккаунт был заблокирован

Через несколько дней после того, как поклонники Трампа штурмовали Капитолий США в Вашингтоне 6 января 2021 года. YouTube запретил Трампу публиковать видео на своей платформе

Сотни мятежников вошли в комплекс, когда Конгресс США пытался засвидетельствовать победу Джо Байдена на президентских выборах.

После беспорядков учетные записи господина Трампа в Facebook, Instagram и Twitter также были приостановлены.

Однако в 2022 году бывший президент США объявил, что будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году, и с тех пор его аккаунты на всех этих платформах вернулись.

У него сейчас более 2,6 миллиона подписчиков на YouTube, а также 87 миллионов подписчиков в Twitter, 34 миллиона в Facebook и 23 миллиона в Instagram.

Напомним, мы сообщали, что Facebook разблокировал страницу Трампа.

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