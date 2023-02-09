После двух лет бана. Facebook разблокировал страницу Трампа

Аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook восстановили после двух лет бана. Страница в социальной сети была заблокирована после беспорядков в Капитолии, которые произошли в январе 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Трампа в Facebook .

Пользователи социальной сети снова могут видеть страницу бывшего президента США в Facebook, последняя запись на которой была сделана 6 января 2021 года.

Страница Трамп в Facebook была заблокирована 7 января 2021 года, на следующий день после смертоносного мятежа, во время которого сотни его сторонников ворвались в законодательный орган США. Тогда президенту также запретили пользоваться Twitter.

После запрета использовать популярные социальные сети Трамп зарегистрировал свой собственный сайт Truth Social.

Напомним, ранее помощники бывшего президента США Дональда Трампа обратились к материнской компании Facebook с просьбой разблокировать его аккаунт.

Кроме того, Twitter планировал ввести постоянный запрет, однако новый владелец Илон Маск возобновил аккаунт Трампа 19 ноября и раскритиковал предыдущее руководство компании за запрет.

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