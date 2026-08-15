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США или Китай. Вашингтон поставит десятки стран перед выбором в гонке ИИ, - Reuters

17:13 15.08.2026 Сб
2 мин
Почему страны должны будут сделать выбор?
aimg Эдуард Ткач
США или Китай. Вашингтон поставит десятки стран перед выбором в гонке ИИ, - Reuters Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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США готовятся заявить десяткам стран, что они должны выбрать сторону в гонке искусственного интеллекта между Америкой и конкурирующим Китаем. Если выбрать обе стороны, это грозит исключением из коалиции под руководством США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание ссылается на проект письма, который подготовлен Госдепартаментом и адресован 35 странам, подписавшим в июле "Заявление о возможностях ИИ" (AI Opportunity Statement).

В это число (кому может быть адресовано письмо) входят участники необязывающей рамочной инициативы Pax Silica, а также другие страны, которые выразили желание согласовать сотрудничество в сфере ИИ с Вашингтоном.

Отметим, что инициатива Pax Silica призвана защитить цепочки поставок, необходимые для развития ИИ. Тут речь идет начиная от полупроводников и критически важных минералов до энергетики и самих ИИ-моделей. Пока что декларацию подписали около двух десятков стран, включая Японию, Австралию и Южную Корею.

Как пишет Reuters, оказывая давление на партнеров с целью заставить их выбрать сторону, США надеются лишить Китай ресурсов в гонке за создание самого совершенного искусственного интеллекта, который может быть использован для военного или экономического превосходства.

В июле глава Китая Си Цзиньпин создал конкурирующую "Всемирную организацию сотрудничества в области ИИ" (World Artificial Intelligence Cooperation Organization), продвигая технологии Пекина как вызов влиянию США в стремительно развивающемся секторе.

На данный момент Казахстан является пока единственной известной страной, которая присоединилась к обеим инициативам, что вызвало тревогу в Вашингтоне.

"Быть частью всего - значит не быть часть ничего. Подписание декларации Pax Silica - это не просто вступление в организацию, а обязательство. Это невозможно совмещать с членством в дублирующих инициативах, требования которых противоречат нашим собственным", - говорится в письме.

Кроме того, в обращении странам предлагается "осознанно сделать выбор" в вопросе сотрудничества в сфере ИИ. При этом Reuters пока не смогло установить, когда именно США намерены направить это письмо и может ли оно быть изменено до отправки.

Что еще важно знать

Напомним, несколько дней назад Politico написало, что США хотят получить право принудительно выключать опасный искусственный интеллект. Новый законопроект, если его примут, позволит властям требовать от компаний останавливать или ограничивать работу отдельных моделей.

Также мы писали, что в июле Тайвань обнаружил кибератаки на правительственные учреждения с использованием ИИ. Кибератака произошла из-за рубежа, но какой именно, не указано. При этом известно, что в последние годы Тайвань регулярно подвергается кибератакам и другим видам давления со стороны Китая.

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