ua en ru
Сб, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

У Трампа обратились к Apple с призывом не покупать микросхемы у Китая

21:55 15.08.2026 Сб
2 мин
Чипы каких компаний Китая могут появится у устройствах Apple?
aimg Эдуард Ткач
У Трампа обратились к Apple с призывом не покупать микросхемы у Китая Фото: министр торговли США Говард Лютник (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Администрация Трампа не хочет, чтобы Apple покупала микросхемы памяти у Китая. При этом компания может сделать это в любом случае.

Об этом заявил министр торговли США Говард Лютник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для The Wall Street Journal.

Как пишет WSJ, ненасытный спрос на компьютерную память со стороны компаний, которые создают центры обработки данных для искусственного интеллекта, привел к дефициту этого критического важного компонента и стремительному росту цен на доступную продукцию.

Повышение цен вынуждает Apple и других производителей потребительской электроники значительно повышать цены на свою продукцию. Чтобы смягчить дефицит поставок, Apple обращается к китайским производителям.

"Администрация Трампа не поддерживает это. Должны быть другие решения проблемы с памятью, но использование американскими компаниями китайской памяти - не лучший вариант", - сказал Лютник после посещения завода Apple в Хьюстоне.

На вопрос, передал ли он это сообщение компании Apple, Лютник ответил: "Без всяких оговорок".

По словам источников, знакомых с ходом испытаний, Apple тестирует чипы памяти, произведенными китайскими компаниями CXMT и Yangtze Memory Technologies, что может стать первым шагом к их использованию в устройствах Apple, продаваемых в Китае.

Другие требования США

Напомним, сегодня Reuters сообщило, что США готовятся заявить 35 странам, что они должны выбрать сторону в гонке искусственного интеллекта между Америкой и Китаем, который конкурирует.

В случае, если выбрать обе стороны, это может грозить исключением из коалиции, которую возглавляют США.

Также мы писали, что США намерены получить право принудительно выключать опасный искусственный интеллект. Это может произойти в случае, если будет принят новый законопроект.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Apple Соединенные Штаты Америки Китай
Новости
ВСУ поразили одно из ключевых предприятий "Роскосмоса" и аэродром "Саваслейка"
ВСУ поразили одно из ключевых предприятий "Роскосмоса" и аэродром "Саваслейка"
Аналитика
Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G