У Трампа обратились к Apple с призывом не покупать микросхемы у Китая

Администрация Трампа не хочет, чтобы Apple покупала микросхемы памяти у Китая. При этом компания может сделать это в любом случае.

Об этом заявил министр торговли США Говард Лютник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для The Wall Street Journal .

Как пишет WSJ, ненасытный спрос на компьютерную память со стороны компаний, которые создают центры обработки данных для искусственного интеллекта, привел к дефициту этого критического важного компонента и стремительному росту цен на доступную продукцию.

Повышение цен вынуждает Apple и других производителей потребительской электроники значительно повышать цены на свою продукцию. Чтобы смягчить дефицит поставок, Apple обращается к китайским производителям.

"Администрация Трампа не поддерживает это. Должны быть другие решения проблемы с памятью, но использование американскими компаниями китайской памяти - не лучший вариант", - сказал Лютник после посещения завода Apple в Хьюстоне.

На вопрос, передал ли он это сообщение компании Apple, Лютник ответил: "Без всяких оговорок".

По словам источников, знакомых с ходом испытаний, Apple тестирует чипы памяти, произведенными китайскими компаниями CXMT и Yangtze Memory Technologies, что может стать первым шагом к их использованию в устройствах Apple, продаваемых в Китае.