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У Трампа звернулися до Apple із закликом не купувати мікросхеми у Китаю

21:55 15.08.2026 Сб
2 хв
Чіпи яких компаній Китаю можуть з'явитися у пристроях Apple?
aimg Едуард Ткач
У Трампа звернулися до Apple із закликом не купувати мікросхеми у Китаю Фото: міністр торгівлі США Говард Лютнік (Getty Images)
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Адміністрація Трампа не хоче, щоб Apple купувала мікросхеми пам'яті Китаю. При цьому компанія може зробити це у будь-якому випадку.

Про це заявив міністр торгівлі США Говард Лютник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для The Wall Street Journal.

Як пише WSJ, ненаситний попит на комп'ютерну пам'ять з боку компаній, які створюють центри обробки даних для штучного інтелекту, призвів до дефіциту цього важливого критичного компонента і стрімкого зростання цін на доступну продукцію.

Підвищення цін змушує Apple та інших виробників споживчої електроніки значно підвищувати ціни на свою продукцію. Щоб пом'якшити дефіцит постачання, Apple звертається до китайських виробників.

"Адміністрація Трампа не підтримує це. Повинні бути інші вирішення проблеми з пам'яттю, але використання китайської пам'яті американськими компаніями - не найкращий варіант", - сказав Лютнік після відвідин заводу Apple у Х'юстоні.

На запитання, чи передав він це повідомлення компанії Apple, Лютник відповів: "Без усяких застережень".

За словами джерел, знайомих з перебігом випробувань, Apple тестує чіпи пам'яті, вироблені китайськими компаніями CXMT та Yangtze Memory Technologies, що може стати першим кроком до їх використання в пристроях Apple, що продаються в Китаї.

Інші вимоги США

Нагадаємо, сьогодні Reuters повідомило, що США готуються заявити 35 країнам, що вони мають обрати бік у гонці штучного інтелекту між Америкою та Китаєм, який конкурує.

У разі, якщо обрати обидві сторони, це може загрожувати винятком із коаліції, яку очолюють США.

Також ми писали, що США мають намір отримати право примусово вимикати небезпечний штучний інтелект. Це може статися у разі, якщо буде ухвалено новий законопроект.

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