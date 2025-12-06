У Трампа сделали новое заявление о возможности мира между Украиной и РФ

"Знаете, мы близки к миру. Мы ближе, чем когда-либо", - сказал он в ответ на вопрос, когда уже будет подписано мирное соглашение между Украиной и РФ.

При этом Уитакер напомнил, что президент США Дональд Трамп считает, что сейчас есть "сложная ситуация". Обе стороны, по словам посла, буквально "крутят носом" и отказываются от компромисса.

"Не стоит заходить на полпути в мясной магазин, где делают колбасу, и жаловаться, что вам не нравится...Как по мне, мы все на одной волне. С госсекретарем Рубио, вовлеченным в процесс, я вполне уверен, что все перспективы будут рассмотрены, но в то же время нам нужно выяснить, можно ли вообще достичь соглашения", - отметил он.

Уитакер подтвердил, что все, что было изложено в так называемом "мирном плане США" из 28 пунктов, теперь разделено на четыре отдельных трека. А НАТО, Европейский Союз - они работают отдельно от мирного процесса по войне в Украине и от переговоров непосредственно между США и Украиной.

"Все эти треки сейчас движутся параллельно, в реальном времени", - добавил он.