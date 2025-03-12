У Трампа заявили, что Уолтц сегодня переговорил с российским коллегой
Диалог между США и Россией активизируется. В Белом доме заявили, что сегодня, 12 марта, советник США по национальной безопасности Майк Уолтц общался с представителем РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.
После того, как Дональд Трамп подтвердил, что делегация США направляется в Россию, с заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
"Советник США по национальной безопасности Майк Уолтц сегодня провел телефонный разговор со своим российским коллегой", - сообщила Левитт.
Подробности разговора, как и то, сколько он длился, пресс-секретарь не разглашала.
Однако издание пишет, что активизация диалога США и Россией активизируется была ожидаемой. Ведь ранее и Кремль подтвердил, что в ближайшие дни запланированы контакты с американской стороной. Кроме того, Россия заявила, что не будет принимать решение относительно предложенного США прекращения огня, пока не услышит официальную позицию Вашингтона.
Контакты США и России
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что американские чиновники уже "на пути" в Россию для переговоров о прекращении огня с Украиной на 30 дней.
Ранее в СМИ появились слухи о том, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетит Россию в конце этой недели.
Также президент США Дональд Трамп заявлял, что он планирует на этой неделе провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Кроме того, сегодня вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США планируют контакты с Россией уже в ближайшие дни.
"Переговоры будут проведены по телефону и лично с некоторыми нашими представителями", - отметил он, комментируя будущие контакты с Россией.
Добавим, что Украина еще вчера, 11 марта, согласилась на предложение США о прекращении огня. Но Россия пока не спешит отказываться или соглашаться.
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