ua en ru
Ср, 12 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

У Трампа заявили, что Уолтц сегодня переговорил с российским коллегой

Среда 12 марта 2025 20:52
UA EN RU
У Трампа заявили, что Уолтц сегодня переговорил с российским коллегой Фото: советник США по национальной безопасности Майк Уолтц (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Диалог между США и Россией активизируется. В Белом доме заявили, что сегодня, 12 марта, советник США по национальной безопасности Майк Уолтц общался с представителем РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.

После того, как Дональд Трамп подтвердил, что делегация США направляется в Россию, с заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Советник США по национальной безопасности Майк Уолтц сегодня провел телефонный разговор со своим российским коллегой", - сообщила Левитт.

Подробности разговора, как и то, сколько он длился, пресс-секретарь не разглашала.

Однако издание пишет, что активизация диалога США и Россией активизируется была ожидаемой. Ведь ранее и Кремль подтвердил, что в ближайшие дни запланированы контакты с американской стороной. Кроме того, Россия заявила, что не будет принимать решение относительно предложенного США прекращения огня, пока не услышит официальную позицию Вашингтона.

Контакты США и России

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что американские чиновники уже "на пути" в Россию для переговоров о прекращении огня с Украиной на 30 дней.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетит Россию в конце этой недели.

Также президент США Дональд Трамп заявлял, что он планирует на этой неделе провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, сегодня вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США планируют контакты с Россией уже в ближайшие дни.

"Переговоры будут проведены по телефону и лично с некоторыми нашими представителями", - отметил он, комментируя будущие контакты с Россией.

Добавим, что Украина еще вчера, 11 марта, согласилась на предложение США о прекращении огня. Но Россия пока не спешит отказываться или соглашаться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
NEWS
На каких условиях США возобновили помощь Украине и чья идея о перемирии: эксклюзив РБК-Украина
На каких условиях США возобновили помощь Украине и чья идея о перемирии: эксклюзив РБК-Украина
DAILY
Снова перезагрузка? Как Путин ищет подход к Трампу и что происходит между Россией и США
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Снова перезагрузка? Как Путин ищет подход к Трампу и что происходит между Россией и США