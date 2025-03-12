У Трампа заявили, що Волц сьогодні переговорив із російським колегою

Діалог між США та Росією активізується. У Білому домі заявили, що сьогодні, 12 березня, радник США з національної безпеки Майк Волц спілкувався з представником РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews .

Після того, як Дональд Трамп підтвердив, що делегація США прямує до Росії, із заявою виступила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

"Радник США з національної безпеки Майк Волц сьогодні провів телефонну розмову зі своїм російським колегою", - повідомила Левітт.

Подробиці розмови, як і те, скільки вона тривала, прессекретарка не розголошувала.

Однак видання пише, що активізація діалогу між США та Росією була очікуваною. Адже раніше і Кремль підтвердив, що найближчими днями заплановані контакти з американською стороною. Крім того, Росія заявила, що не ухвалюватиме рішення щодо запропонованого США припинення вогню, доки не почує офіційну позицію Вашингтона.

Контакти США та Росії

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про те, що американські чиновники вже "на шляху" до Росії для переговорів про припинення вогню з Україною на 30 днів.

Раніше у ЗМІ з'явилися чутки про те, що спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф відвідає Росію наприкінці цього тижня.

Також президент США Дональд Трамп заявляв, що він планує цього тижня провести телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.