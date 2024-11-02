Демократы не исключают, что Трамп может преждевременно объявить себя президентом, - Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп может преждевременно объявить о своей победе на выборах. На этот случай демократы готовят молниеносный ответ.

В частности, Трамп сообщил журналистам на этой неделе, что он надеется объявить о своей победе непосредственно в день выборов. Хотя эксперты по выборам предупредили, что может пройти несколько дней, прежде чем станет известен окончательный результат. Особенно в том случае, если в некоторых ключевых штатах потребуют пересчета голосов.

Агентство пишет, что обычно победителей выборов в США объявляют крупные СМИ. Они анализируют подсчеты голосов, которые им предоставляют должностные лица, ответственные за выборы. И хоть кандидаты иногда объявляют о победе до того, как такие публикации будут сделаны, но это необычно делать до того, как победитель станет хотя бы очевидным.

"К сожалению, мы готовы, если он это сделает, и если мы узнаем, что он на самом деле манипулирует прессой и пытается манипулировать консенсусом американского народа...мы готовы отреагировать", - заявила на днях оппонентка республиканца Камала Харрис.

Она не раскрыла подробности, но шесть представителей Демократической партии и штаба Харрис заявили, что первоначальная борьба о любых заявлениях о ранней победе Трампа будет проходить в суде общественного мнения. Речь идет о заполонении соцсетей и телевизионных эфиров требованиями пересчитать все голоса до объявления окончательных результатов.

"Как только (Трамп - ред.) ложно объявит о своей победе, мы готовы выступить на телевидении и рассказать правду, а также задействовать широкую сеть людей, которые могут использовать свое влияние для оказания сопротивления", - заявил в интервью представитель Демпартии.

В пятницу высокопоставленный представитель предвыборного штаба Харрис заявил журналистам, что они "вполне ожидают", что Трамп ложно объявит о своей победе во вторник вечером, до того, как будут полностью подсчитаны все голоса.

"Он делал это до того, как это провалилось. Если он сделает это снова, это провалится", - сказал представитель.

Reuters напомнило, что в 2020 году Трамп объявил себя победителем рано утром после дня выборов и за три дня до того, как о результатах сообщили первые телеканалы. В итоге он проиграл своему оппоненту от Демократической партии Джо Байдену. Трамп не признал этих результатов и продолжает утверждать, что голоса за него украли с помощью масштабных фальсификаций.