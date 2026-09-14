У Трампа запретили чиновнику Ирана выступить на заседании ООН по ядерному вопросу, - Reuters

По словам источников, Эслами должен был выступить перед Организацией Объединенных Наций по ядерному надзору, однако Австрия отказала ему во въезде.

Чиновник на условиях анонимности сказал, что отказ отменять санкции, что позволило бы Эслами въехать в Австрию, последовал за настойчивыми просьбами администрации президента США Дональда Трампа.

И хоть представитель Ирана более низкого уровня все равно сможет выступить на встрече позже на этой неделе, но это значит, что высокопоставленный эмиссар из Тегерана не выступит в начале конференции.

Вместо этого министр энергетики США Крис Райт намерен использовать форум, чтобы предупредить Тегеран о настойчивой позиции Вашингтона, что Иран никогда не должен разрабатывать или получать ядерное оружие.

"Иран должен в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ, выполнять свои обязательства по гарантиям и предоставлять агентству доступ, необходимый для выполнения его работы", - планирует сказать Райт, как утверждает представитель администрации.

Запланированное выступление Райта состоится после недавнего предупреждения МАГАТЭ о том, что агентство зафиксировало строительную деятельность на иранской горе Пикакс. Это сильно укрепленный объект, предположительно, связанный с ядерной программой.

В прошлую среду Трамп упомянул о наличии "небольшой активности на Пикакс" и предупредил Иран, чтобы тот не хитрил, иначе США придется нанести сильный удар.