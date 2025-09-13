У Трампа указали на провал Маска: как DOGE обернулся катастрофой для бюджета

Так, в премьерном эпизоде "Шоу Axios", где обсуждали эффективность реформ и подходов к оптимизации федерального правительства США, министр торговли Говард Латник открыто раскритиковал Илона Маска, которому в своё время поручили данную миссию.

Латник заявил, что Илон Маск ошибся в подходе к правительственной инициативе DOGE, так как он сосредоточился на сокращении численности персонала, а не на уменьшении государственных расходов.

По словам Латника, главной ошибкой Маска было то, что он перенял опыт сокращений в Twitter и пытался применить его к федеральному правительству.

Министр финансов отметил, что многие решения Маска были направлены на численность персонала, а не на экономию средств и это существенно уменьшило эффективность инициативы.

"Основное внимание должно было быть на сокращении расточительства, мошенничества и злоупотреблений, а не на быстром сокращении рабочей силы", - отметил министр.

Латник также подчеркнул, что DOGE продолжает работать, хотя Маск и его союзники уже не вовлечены в проект. Однако теперь основная миссия программы действительно сосредоточена на сокращении расходов и борьбе с расточительством, мошенничеством и злоупотреблениями.

"Это будет эффективно, хоть и не так быстро, как я ожидал", - заявил министр.

Напомним, что первоначальные прогнозы Маска по экономии 1-2 триллионов долларов в год оказались нереалистичными. Текущие оценки показывают, что программа может сэкономить чуть более 200 миллиардов долларов, хотя даже эти цифры ставят под сомнение эксперты.

Таким образом, критика Латника ставит под сомнение эффективность подхода Маска: сокращение персонала без контроля расходов не гарантирует существенной экономии и не соответствует реалиям управления федеральным правительством.