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У Трампа решили не разрывать контракты со SpaceX после ссоры с Маском, - WSJ

Фото: Дональд Трамп и Илон Маск (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Администрация президента США Дональда Трампа раздумывала над расторжением контрактов с компанией SpaceX. Это произошло после ссоры Трампа и Илона Маска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам источников издания, всего через несколько дней после того, как Трамп в начале июня поднял вопрос о разрыве связей с бизнесом Маска, его администрация инициировала пересмотр контрактов SpaceX.

Как отмечали собеседники, цель такого анализа - выявить потенциальные расточительства в многомиллиардных соглашениях, которые компания имеет с правительством США.

Но чиновники администрации Трампа решили, что не могут отменить большинство сделок, поскольку они являются критически важными для Министерства обороны США и NASA.

Как пишет WSJ, предварительная оценка подтвердила доминирование SpaceX как ведущего мирового производителя ракетных установок и основного поставщика спутникового интернета.

 

Ссора Трампа и Маска

Илон Маск после возвращения Дональда Трампа на пост президента США возглавил Департамент эффективности правительства (DOGE). В конце мая миллиардер вернулся к бизнесу.

Вскоре между Маском и президентом США возникла громкая ссора, поскольку бизнесмен раскритиковал законопроект Трампа о расходах Конгресса.

В одном из своих постов в соцсетях Илон Маск написал, что Трамп фигурирует в файлах Эпштейна, которого обвиняют в склонении несовершеннолетних к секс-бизнесу. Однако позже он удалил публикацию.

Маск также писал в Х, что сожалеет о некоторых своих постах о Трампе, которые "зашли слишком далеко".

Позже после очередной критики Маска американский президент намекнул на возможную депортацию миллиардера.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампSpaceXИлон Маск