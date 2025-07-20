У Трампа вирішили не розривати контракти зі SpaceX після сварки з Маском, - WSJ

Адміністрація президента США Дональда Трампа роздумувала над розірванням контрактів з компанією SpaceX. Це сталося після сварки Трампа та Ілона Маска.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За словами джерел видання, лише через кілька днів після того, як Трамп на початку червня порушив питання про розрив зв'язків з бізнесом Маска, його адміністрація ініціювала перегляд контрактів SpaceX.
Як зазначали співрозмовники, мета такого аналізу - виявити потенційні марнотратства в багатомільярдних угодах, які компанія має з урядом США.
Але посадовці адміністрації Трампа вирішили, що не можуть скасувати більшість угод, оскільки вони є критично важливими для Міністерства оборони США та NASA.
Як пише WSJ, попередня оцінка підтвердила домінування SpaceX як провідного світового виробника ракетних установок та основного постачальника супутникового інтернету.
Ілон Маск після повернення Дональда Трампа на пост президента США очолив Департамент ефективності уряду (DOGE). Наприкінці травня мільярдер повернувся до бізнесу.
Незабаром між Маском і президентом США виникла гучна сварка, оскільки бізнесмен розкритикував законопроєкт Трампа про витрати Конгресу.
В одному зі своїх постів в соцмережах Ілон Маск написав, що Трамп фігурує у файлах Епштейна, якого звинувачують у схилянні неповнолітніх до секс-бізнесу. Проте згодом він видалив публікацію.
Маск також писав в Х, що шкодує про деякі свої пости про Трампа, які "зайшли занадто далеко".
Пізніше після чергової критики Маска американський президент натякнув на можливу депортацію мільярдера.
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