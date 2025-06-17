У Трампа свернули группу, которая готовила стратегию давления на РФ: что выяснило Reuters

Администрация Дональда Трампа в последние недели фактически прекратила работу межведомственной группы, которая должна была сформировать стратегию усиленного давления на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Причиной стали все большие сомнения самого Трампа в целесообразности конфронтационного курса в отношении Москвы.

Что произошло

Рабочая группа, созданная весной, потеряла обороты в мае, когда стало понятно, что президент США не проявляет интереса к ее работе.

По словам одного из источников издания, "под конец он потерял обороты, потому что президента там не было". Последним ударом стало масштабное увольнение команды Совета национальной безопасности, в частности тех, кто отвечал за политику в отношении Украины.

Трамп, который во время кампании обещал прекратить войну в Украине уже в первый день своего президентства, в последние месяцы все чаще выражает недовольство отсутствием результатов.

По словам источников, он начал заявлять, что США вообще могут выйти из процесса мирного посредничества.

Угроза прекращения поддержки

Фактическое сворачивание инициативы вызывает обеспокоенность среди союзников США, особенно накануне саммита НАТО.

Опасения вызывает примирительный тон Трампа в отношении России: недавно он заявил, что исключение Москвы из G8 было ошибкой. Такой курс может подорвать единство Запада и поставить под угрозу поддержку Украины в наиболее критический момент войны.

По словам чиновников, рабочая группа включала представителей Госдепа, Пентагона, Минфина и разведки, а координировал ее высокопоставленный чиновник Совета нацбезопасности США Эндрю Пик, которого отстранили от должности в мае. Кто отдал приказ о сворачивании инициативы - до сих пор не известно.