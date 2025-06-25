У Трампа решили вернуть часть уволенных сотрудников Совета нацбезопасности, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Этот шаг свидетельствует о том, что администрация ищет дополнительную помощь для решения внешнеполитических проблем, включая напряженные отношения с Китаем, продолжающийся конфликт Израиля в Газе, последствия атак США и Израиля на Иран и войну в Украине", - сказано в сообщении.

Источники утверждают, что некоторым сотрудникам, которые были уволены, предложили вернуться на их рабочие места.

В издании отметили, что Дональд Трамп тогда стремился минимизировать роль СНБ в принятии внешнеполитических решений.

По словам источников, возвращение части сотрудников проводится по указанию госсекретаря США Марко Рубио. Большая часть совета была распущена после отставки бывшего советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца.

Что предшествовало

Когда президент США Дональд Трамп вступил в должность, в Совете национальной безопасности работало 300 сотрудников. В январе 2025 года их количество было сокращено примерно до 150.

В мае стало известно, что Рубио, занимая дополнительную должность советника по национальной безопасности, значительно сократит размер СНБ и внесет кардинальные изменения в его работу.

В итоге, в рамках реорганизации были отправлены в административный отпуск более ста сотрудников.

Примечательно, что администрация Трампа также фактически прекратила работу межведомственной группы, которая должна была сформировать стратегию усиленного давления на Россию. По данным Reuters, это произошло из-за сомнений в целесообразности конфронтационного курса в отношении Москвы.

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