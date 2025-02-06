У Трампа отреагировали на желание Зеленского вернуть Украине ядерное оружие

Что предшествовало

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо иметь собственную защиту в тот период, пока продолжается вступление в НАТО. Это может быть как ядерное вооружение, так и большее количество ракет.

"Если этот процесс затянется на годы или десятилетия, не из-за нас, а из-за партнеров, то у нас возникает абсолютно справедливый вопрос, что будет защищать нас от этого зла все это время на всем этом пути. Какой пакет поддержки, какие ракеты? Дадут ли нам ядерное оружие? Тогда пусть дадут нам ядерное оружие. Дадут ли нам ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить Россию?" - сказал тогда Зеленский.

Что говорит Кэллог

По словам Келлога, не стоит думать, что Соединенные Штаты Америки готовы согласиться на эти условия.

"Шанс того, что они получат свое ядерное оружие обратно, находится где-то между мизерным и нулевым. Давайте будем честными, мы оба знаем, что этого не произойдет", - заявил Келлог.

Он считает, что перевооружение Украины ядерным оружием - это не выход.

"Помните, президент (Трамп - ред.) сказал, что мы - правительство здравого смысла. Когда кто-то говорит что-то подобное, посмотрите на результат или потенциал. Это использование вашего здравого смысла", - сказал спецпредставитель.

Кэллог посетит Мюнхенскую конференцию

Ранее стало известно, что Кэллог будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля. Там он, вероятно, планирует обсудить с союзниками вопрос завершения войны в Украине.

В частности, Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что Кэллог во время конференции может представить план Администрации Трампа по завершению войны России против Украины.