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У Трампа отговаривали Китай от ответных тарифов, но это не сработало, - CNN

Фото: лидер КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа пытались убедить китайских чиновников не вводить ответные тарифы против США. Но это было безуспешно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным источников издания, в ходе частных переговоров за несколько часов до того, как Китай объявил о новых ответных тарифах против США, администрация Трампа предостерегала китайских чиновников от такого шага.

Также чиновникам КНР заявляли, что лидер Китая Си Цзиньпин должен попросить о переговорах с Трампом. 

Но Китай это не убедило - страна решила ввести ответный тариф, а просьб о звонке на уровне лидеров не было. 

"На протяжении более 70 лет развитие Китая основывалось на самодостаточности и упорном труде - никогда на подачках от других, и он не боится никакого несправедливого подавления", - отмечал Си Цзиньпин. 

Торговая война Китая и США

Напомним, США повысили тарифы на импорт из более чем 180 стран, включая Китай. Против Китая американские тарифы составили 34%.

Пекин практически сразу же призвал США отменить свое решение и ввел ответные тарифы.

Этот шаг не понравился президенту США Дональду Трампу. Поэтому американский лидер еще несколько раз повысил тарифы против Китая. По состоянию на сейчас они составляют 145%.

Китай продолжал отвечать. Также китайское Национальное управления по делам кино заявило, что импорт голливудских фильмов будет сокращаться.

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