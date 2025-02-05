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Аргентина вслед за США выходит из ВОЗ

Аргентина, Среда 05 февраля 2025 17:30
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Аргентина вслед за США выходит из ВОЗ Фото: президент Аргентины Хавьер Милей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Аргентины Хавьер Милей решил вывести страну из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Решение принято из-за "глубоких разногласий в управлении здравоохранением".

Об этом заявил представитель президента Аргентины Мануэль Адорни во время пресс-конференции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ambito.

"Президент Хавьер Милей поручил министру иностранных дел Херардо Вертейну вывести Аргентину из ВОЗ", - сказал Адорни.

По его словам, это решение основывается на "глубоких разногласиях в управлении здравоохранением" во время пандемии COVID-19, что "вместе с правительством бывшего президента страны Альберто Фернандеса привело к крупнейшему карантину в истории человечества и отсутствию независимости от политического влияния некоторых государств".

США вышли из ВОЗ

Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из ВОЗ.

Он также аннулировал письмо прошлого президента Джо Байдена к генсеку ООН (от 20 января 2021 года) об отмене действия указа Трампа во время первой каденции о начале процедуры выхода страны из ВОЗ.

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