У Трампа приостановили санкции против хакеров Китая, чтобы не сорвать "перемирие", - СМИ

Санкции против МГБ Китая планировали ввести из-за масштабной кампании кибершпионажа, устроенной китайцами. Сеть китайских хакеров и используемых ими подрядчиков получила название "Соляной тайфун".

Однако из-за заключения торгового перемирия между президентом США Дональдом Трампом и китайским руководителем Си Цзиньпином в октябре планы введения санкций приостановили на неопределенный срок. Это якобы могло сорвать разрядку между странами.

Разочарование "ястребов"

Кроме этого, администрация Трампа отказалась от новых мер контроля за китайским экспортом. Сейчас, по данным источников, беспорядочная политика администрации США замерла на отметке "стабильность" - по крайней мере, пока США не уменьшат доминирование Китая в редкоземельных элементах, что позволяет китайцам "держать за горло" западные страны.

Решение Белого дома вызвало гнев и разочарование среди антикитайских "ястребов" в Вашингтоне. Там уже заявляют, что Трамп жертвует национальной безопасностью ради своих сомнительных торговых соглашений.

"Администрация, похоже, уступает вопросом экспортного контроля, чтобы обеспечить визит президента Трампа в Пекин и выиграть время для диверсификации зависимости от критически важных минеральных ресурсов от Китая. Но я думаю, что это просто уступки, которые замаскированы под стратегию", - сказал изданию эксперт по вопросам безопасности в Азии из Американского института предпринимательства Зак Купер.

Также антикитайские политики в США возмущены тем, что Трамп может позволить продавать в Китай продвинутые чипы, в том числе изделия Nvidia - Blackwell. Пока что советникам удалось убедить Трампа не делать этого. Но все жесткие действия и меры против Китая сейчас "на паузе".

Зато в последние недели заместителю руководителя аппарата Белого дома Стивену Миллеру приказали обеспечить, чтобы ведомства не предпринимали действий, которые могли бы "сорвать" эту "разрядку напряженности". Это уже вызвало ряд жалоб, тем временем Министерство финансов и Белый дом не комментируют решение о санкциях против МГБ Китая.

Ловушка для Трампа

В Белом доме, сказал один из источников, привержены идее установить взаимовыгодные торговые отношения с Китаем без угрозы национальной безопасности. Но эксперты уже предупредили, что это может быть просто ловушка.

"Строгий режим экспортного контроля администрации, в частности в отношении самых современных чипов Blackwell, остается в силе, тогда как Китай согласился прекратить торговлю прекурсорами фентанила, закупать сельскохозяйственную продукцию США и поддерживать поток редкоземельных элементов", - сказал изданию собеседник, объясняя поведение администрации.

"Си имеет историю нарушения обещаний, данных американским президентам, а Коммунистическая партия Китая имеет опыт использования переговоров для стратегического выигрыша времени... Президент Трамп должен быть осторожным с этой ловушкой", - сказал Майкл Соболик, эксперт по вопросам отношений между США и Китаем из Института Гудзона.