Трампа заметили с Маском после долговременной ссоры: о чем говорили

Публичные лица 21 сентября пришли на стадион Глендейли, штат Аризона, чтобы попрощаться с погибшим активистом Чарли Кирком.

Фотографию, где Трамп разговаривает с Маском, Белый дом подписал словами "Для Чарли".

Фото: Трамп якобы сказал Маску, что скучал по нему (Getty Images)

Как пишет CNN, когда журналисты подошли к Трампу и спросили, "помирил ли Кирк его с Маском", американский лидер ответил: "Ну, он подошел и поздоровался".

Также Трамп добавил, что у него "очень хорошие отношения" с миллиардером несмотря на то, что несколько месяцев между двумя влиятельными лицами продолжалась перепалка.

Маск, в свою очередь, опубликовал в сети Х ту же фотографию с президентом США, что и Белый дом.

По информации Daily Mail, эксперт по чтению по губам расшифровал короткий разговор между Трампом и Маском.

Глава Белого дома якобы обратился к бизнесмену со словами: "Как дела?", на что тот, вероятно, пожал плечами.

Затем Трамп сказал: "Илон, я слышал, ты хотел пообщаться... Давай попробуем найти способ, как наладить ситуацию". В ответ Маск - кивнул.

Напоследок американский лидер пожал ему руку и добавил: "Я скучал по тебе".