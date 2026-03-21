У Трампа начали обсуждать, как могут выглядеть мирные переговоры с Ираном, - Axios

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность "сворачивания" войны против Ирана, хотя американские чиновники говорирят, что боевые действия продлятся еще две-три недели.

Тем не менее, советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже начали подготовку к переговорам и участвуют в обсуждении потенциальных дипломатических мер.

На данный момент Вашингтон пытается ответить на два ключевых вопроса - кто в Иране является лучшим контактным лицом для переговоров и какая страна является лучшим посредником.

На прошлых переговорах главным посредником был глава МИД Ирана Аббас Арагчи. Но по словам чиновников США, советники Трампа рассматривают его скорее как "машину для отправки факсов", чем человека, уполномоченного фактически заключить сделку.

По этой причине американские чиновники пытаются выяснить, кто на самом деле принимает решения в Иране как с ними связаться.

Что же касается стран, то на последнем раунде переговоров посредником выступил Оман. Но США ищут другую страну, в идеале это карах, по причине взаимного недоверия к оманцам.

Чиновники подчеркнули, что катарцы доказали свою эффективность и заслуживают доверие в качестве посредников в Газе. Однако сам Катар готов помочь лишь за кулисами и не хочет быть главным официальным посредником.

Говоря о начале подготовки к переговорам, советники Трампа хотят быть готовыми к ним, если переговоры с Ираном начнутся в ближайшем будущем.

Источники говорят, что условия Уиткоффа и Кушнера будут аналогичны тем, которые они представили в Женеве за два дня до начала войны.

Что требуют США и Иран друг от друга

Как пишет Axios, любая сделка о прекращении войны должна включать возобновление работы Ормузкого пролива, решение проблемы иранских запасов высокообогащенного урана, а также заключение долгосрочного соглашения по иранской ядерной программе, баллистическим ракетам в регионе и поддержке прокси-сил в регионе.

"Мы считает, что затормозили рост Ирана", - сказал один американский чиновник, который верит, что иранцы сядут за стол переговоров.

По его словам, США хотят, чтобы Иран в рамках сделки взят на себя шесть обязательств. В частности, Тегеран должен обеспечить:

чтобы в течение 5 лет не было никакой ракетной программы;

нулевое обогащение урана;

демонтаж реакторов на атомных электростанциях в Натанзе, Исфахане и Фордоу, которые США и Израиль бомбили в 2025 году;

строгие протоколы внешнего наблюдения за созданием и использованием центрифуг и связанного с ними оборудования, которое может способствовать развитию программы создания ядерного оружия;

договоры о контроле над вооружениями со странами региона, которые предусматривают ограничение количества ракет до 1000 единиц;

никакого финансирования для таких марионеточных организаций, как "Хезболла" в Ливане, хуситы в Йемене или ХАМАС в Газе.

Однако Axios отмечает, что Иран неоднократно отклонял ряд этих требований в прошлом, и лидеры а Тегеране отмечали сложность переговоров с Ираном, который в прошлом вступал в переговоры, а затем внезапно начинал их бомбить.

По словам трех источников, прямого контакта между США и Ираном в последние дни не было. Однако Египет, Катар и Британия обменивались сообщениями. В частности, Египет и Катар проинформировали США и Израиля о заинтересованности Ирана в переговорах, но на очень жестких условиях.

Среди этих требований: прекращение огня, гарантии того, что война не возобновится в будущем, а также компенсации.

На что готовы пойти США

Один из чиновников заявил, что Трамп считает требование о репарациях "бесперспективным". Хотя другой говорит, что для переговоров может рассматриваться вариант о возвращении замороженных активов Ирану.

"Они называют это операциями. Возможно, мы называем это возвратом замороженных денег. Есть много разных способов подобрать слова, чтобы политически решить их проблемы, чтобы достичь консенсуса в их системе.