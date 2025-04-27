У Трампа планируют новые переговоры с КНДР из-за ее ядерного прогресса, - Axios

Администрация президента Дональда Трампа готовится к возможным переговорам США с Северной Кореей, рассматривая различные варианты возобновления диалога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По данным издания, пока ничего не указывает на то, что переговоры между США и Северной Кореей вскоре возобновятся. Однако Северная Корея сделала тревожные ядерные достижения после того, как Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели два неудачных саммита. Поэтому Трамп дал понять, что хочет возобновить контакт с Кимом - возможно, даже лично, и его команда по национальной безопасности готовится к этому сценарию.
Сейчас, по сообщению анонимных источников, администрация Трампа проводит консультации и встречи с внешними экспертами.
"Закрытые обсуждения", включающие экспертов аналитических центров и действующих и бывших официальных лиц США, свидетельствуют о том, что администрация Трампа рассматривает различные сценарии для еще одной встречи Трампа с Кимом, пишет Axios.
"Мы созываем агентства, чтобы понять, где сейчас находятся северокорейцы. Многое изменилось за последние четыре года. Мы оцениваем, диагностируем и обсуждаем потенциальные пути", - сказал высокопоставленный чиновник США изданию.
Отмечается, что посол Швеции в Северной Корее, который представляет интересы США в стране, посетил Вашингтон на прошлой неделе для консультаций с американскими чиновниками и экспертами.
Впрочем, как говорят источники, готовность Северной Кореи к переговорам с США будет зависеть от характера разговора.
"Северные корейцы не назначили нового специального посланника для дипломатии с США, и они не проявляли заинтересованности в переговорах в течение длительного времени", - отметила Дженни Таун, директор программы Кореи в Stimson Center.
По мнению аналитиков, Ким вряд ли серьезно воспримет идею ядерного разоружения, на которой фокусировались предыдущие переговоры с США. Но если разговор будет касаться контроля над вооружениями и признания Северной Кореи как ядерной державы, лидер КНДР будет готов его вести.
Напомним, в 2018 году Трамп стал первым президентом США, который провел личные переговоры с Кимом в Сингапуре.
После в 2019 году состоялись еще две встречи, однако они не дали конкретных результатов - стороны не смогли договориться об отказе КНДР от ядерного оружия в обмен на ослабление санкций.
Ситуация осложнилась после начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда Северная Корея начала активно сотрудничать с Москвой в военной сфере.
Впрочем, в первые дни после своей инаугурации Трамп заявил, что намерен возобновить переговоры с Ким Чен Ыном.
А недавно Трамп заявил, что между его администрацией и Северной Кореей существовала связь. Он назвал КНДР "великой ядерной нацией", а ее лидера Ким Чен Ына "умным парнем".
На вопрос, планирует ли он возобновить контакты с Пхеньяном или лично обратиться к Ким Чен Ыну, Трамп ответил, что "когда-нибудь что-то сделает".
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