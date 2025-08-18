У Трампа обнародовали три ключевых этапа стратегии по войне в Украине, - Axios

Как пишет издание, по словам одного из советников Трампа, все остальное - "лишь прелюдия" к этому моменту.

"Я уверен, что Путин ждет, как пройдет понедельник, но все ожидают, не только всегда оптимистичный Дональд Трамп, но и (ред. - специальный посланник Стив) Уиткофф и (ред.- государственный секретарь Марко) Рубио, что Путин встретится с Зеленским", - сказал Axios один советник Трампа.

Процесс планируют проводить в три этапа:

Двусторонняя встреча Трампа с Путиным для согласования шагов к миру. Двусторонняя встреча Трампа с Зеленским для согласования позиций Киева. Трехсторонняя встреча с участием всех трех лидеров для окончательного обсуждения соглашения.

На саммите в Анкоридже Путин выдвинул максималистские требования по пяти регионам Украины, включая Донецкую область.

"Желание" диктатора

Издание отмечает, что Путин хотел все. И на какой-то момент казался настолько непреклонным в своем требовании, что Трамп был готов уйти.

"Если Донецк является важным, и если нет уступок, мы просто не должны это затягивать", - вспоминает Трамп, сказав Путину, сообщает источник издания.

Советники отмечают, что якобы российский диктатор мог бы захватить весь Донецк до октября, однако оценки разведки США различаются.

Несмотря на это, представитель администрации США сообщает о прогрессе.

Путин согласился на возможность "гарантий безопасности" от США и европейских союзников для сдерживания дальнейшей агрессии.

По словам советников, это может включать даже размещение американских войск в Украине, хотя детали пока не раскрываются.