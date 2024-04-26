У Трампа обсуждают штрафы для стран, отказывающихся от доллара, в частности для РФ, - Bloomberg

Экономические советники бывшего президента США Дональда Трампа рассматривают способы остановить страны в их попытках отойти от использования доллара. В частности, речь идет о штрафных санкциях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Штрафные санкции, по словам источников издания, предполагается применять к союзникам или противникам, пытающимся осуществлять двустороннюю торговлю в других валютах. Варианты включают экспортный контроль, сборы за манипулирование валютой и тарифы, сообщили собеседники издания.
Критические заявления по поводу доминирования доллара в мировой финансовой системе начали распространяться в 2022 году, когда США ввели жесткие экономические санкции против России за ее полномасштабную агрессию против Украины. Российский центральный банк, члены правительства и около 2500 других лиц ограничили доступ к доллару.
Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, вместе известные как страны БРИКС, обсудили дедолларизацию на саммите в августе 2023 года. Группа стремится к глобальному влиянию, поощряя к присоединению ключевые нефтедобывающие страны Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. В настоящее время Саудовская Аравия и ОАЭ привязывают свои валюты к доллару.
Экономические советники Трампа обсуждают противодействие именно этим усилиям БРИКС во время его возможного второго президентского срока. Трамп неоднократно заявлял, что хочет, чтобы доллар оставался мировой резервной валютой.
В начале января пять новых стран – Иран, Эфиопия, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия – стали полноценными членами объединения БРИКС.
Ранее члены блока отказались присоединиться к санкциям против РФ за войну в Украине. А президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва открыто поддержал использование общей валюты.
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