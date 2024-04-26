RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Трампа обсуждают штрафы для стран, отказывающихся от доллара, в частности для РФ, - Bloomberg

Фото: Бывший президент США Дональд Трамп (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Экономические советники бывшего президента США Дональда Трампа рассматривают способы остановить страны в их попытках отойти от использования доллара. В частности, речь идет о штрафных санкциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Штрафные санкции, по словам источников издания, предполагается применять к союзникам или противникам, пытающимся осуществлять двустороннюю торговлю в других валютах. Варианты включают экспортный контроль, сборы за манипулирование валютой и тарифы, сообщили собеседники издания.

Критические заявления по поводу доминирования доллара в мировой финансовой системе начали распространяться в 2022 году, когда США ввели жесткие экономические санкции против России за ее полномасштабную агрессию против Украины. Российский центральный банк, члены правительства и около 2500 других лиц ограничили доступ к доллару.

Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, вместе известные как страны БРИКС, обсудили дедолларизацию на саммите в августе 2023 года. Группа стремится к глобальному влиянию, поощряя к присоединению ключевые нефтедобывающие страны Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. В настоящее время Саудовская Аравия и ОАЭ привязывают свои валюты к доллару.

Экономические советники Трампа обсуждают противодействие именно этим усилиям БРИКС во время его возможного второго президентского срока. Трамп неоднократно заявлял, что хочет, чтобы доллар оставался мировой резервной валютой.

Расширение БРИКС и его противодействие США

В начале января пять новых стран – Иран, Эфиопия, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия – стали полноценными членами объединения БРИКС.

Ранее члены блока отказались присоединиться к санкциям против РФ за войну в Украине. А президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва открыто поддержал использование общей валюты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд ТрампБРИКС