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У Трампа обговорюють штрафи для країн, які відмовляються від долара, зокрема для РФ, - Bloomberg

Фото: Колишній президент США Дональд Трамп (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Економічні радники колишнього президента США Дональда Трампа розглядають способи, як зупинити країни у відході від використання долара. Зокрема йдеться про штрафні санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Штрафні санкції, за словами джерел видання, передбачається застосовувати до союзників або супротивників, які намагаються здійснювати двосторонню торгівлю в інших валютах, ніж долар. Варіанти включають експортний контроль, збори за маніпулювання валютою та тарифи, повідомили співрозмовники видання.

Критичні заяви щодо домінування долара у світовій фінансовій системі почали ширитися у 2022 році, коли США запровадили жорсткі економічні санкції проти Росії за її повномасштабну агресію проти України. Російський центральний банк, урядовці та близько 2500 інших осіб обмежили доступ до долара.

Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка, разом відомі як країни БРІКС, обговорили дедоларизацію на саміті у серпні 2023 року. Група прагне глобального впливу, заохочуючи до приєднання ключові нафтовидобувні країни Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати. Наразі Саудівська Аравія та ОАЕ прив’язують свої валюти до долара.

Економічні радники Трампа обговорюють націлювання саме на ці зусилля БРІКС під час його можливого другого президентського терміну. Трамп неодноразово заявляв, що хоче, аби долар залишався світовою резервною валютою.

Розширення БРІКС і його протидія США

На початку січня п'ять нових країн - Іран, Ефіопія, Єгипет, ОАЕ та Саудівська Аравія - стали повноцінними членами об'єднання БРІКС.

Раніше члени блоку відмовилися приєднатися до санкцій проти РФ за війну в Україні. А президент Бразилії Луїс Ігнасіу Лула да Сілва відкрито підтримав використання спільної валюти.

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