Страны БРИКС намерены противостоять США с помощью расширения и единой валюты, - Bloomberg

К встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Кейптауне 1-2 июня присоединятся коллеги из таких стран, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Казахстан. На повестке дня расширение, к которому стремятся присоединиться 19 стран, и потенциальное создание единой валюты.

Как отмечает Bloomberg, встреча, предшествующая саммиту глав государств БРИКС 22-24 августа в Йоханнесбурге, продемонстрирует цели блока по утверждению себя в качестве серьезной экономической и политической силы. Проходя во время обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином, переговоры, вероятно, также разожгут опасения Запада по поводу того, что группа стремится стать противовесом США и Европейскому союзу.

Члены уже отказались присоединиться к санкциям "Большая семерки" против России, за полномасштабное вторжение президента Владимира Путина в Украину. Цели расширения и общей валюты - это цели, поддерживаемые Китаем.

"БРИКС приобрел очень важный статус в мире, и многие страны на разных континентах нашего мира стремятся стать его частью", - заявил президент Южной Африки Сирил. Наледи Пандор, министр иностранных дел и организатор встречи, заявила в прошлом месяце, что блок может быть "преобразующим", представляя те страны, "которые хотят играть роль в мировых делах, принося пользу Глобальному Югу".

Единая валюта

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва открыто поддерживает использование общей валюты и направляет своего министра финансов Фернандо Хаддада на заседание Нового банка развития, шанхайского кредитора, созданного странами БРИКС, для лоббирования помощи для Аргентины. Министр иностранных дел Аргентины должен присутствовать на встрече БРИКС дистанционно.

Протеже Лулы и президент банка Дилма Русеф заявила на этой неделе, что кредитор намерен еще больше расшириться. Бангладеш и ОАЭ присоединились в 2021 году, а Египет стал членом в феврале. Сейчас Саудовская Аравия обсуждает членство.

Расширение БРИКС

Вступление Эр-Рияда в БРИКС поддержит попытки наследного принца Мохаммеда бен Салмана диверсифицировать экономику своей страны, что в последние годы сделало ее намного ближе к России и Китаю. Китай является самым важным покупателем нефти в королевстве, в то время как он полагается на отношения с Россией, чтобы поддерживать цены на нефть через ОПЕК+.

Для региона Персидского залива присоединение к основным торговым блокам имеет смысл, поскольку страны стремятся расширить торговые связи и стать глобальными транзитными. По словам источника, планы по присоединению разрабатывались уже некоторое время, и к этому моменту нарастал импульс.

Группа БРИКС

Аббревиатура БРИК была придумана в 2001 году Джимом О'Нилом, в то время главным экономистом Goldman Sachs, чтобы подчеркнуть быстрый экономический рост этих стран. Южную Африку пригласили присоединиться в 2010 году, но БРИКС не удалось добиться своего веса как группы. И это несмотря на то, что его члены представляют более 42% населения мира и на них приходится 23% мирового валового внутреннего продукта и 18% торговли.

Перспектива вступления новых членов была впервые поднята на прошлогоднем саммите в Китае, и 13 стран официально обратились с просьбой о присоединении, по крайней мере еще шесть стран выразили заинтересованность.

Тем не менее, хотя все нынешние члены поддержали эту концепцию, Индия хочет, чтобы в процессе было достигнуто соглашение, чтобы гарантировать, что Китай и его союзники не оттеснят ее на второй план. О'Нил, который выступает за расширение группы, призвал к строгим критериям членства.

Осуществимость планов по созданию общей валюты также была встречена с некоторым скептицизмом, не в последнюю очередь из-за того, что управляющий центральным банком Южной Африки Лесетья Кганьяго предупредил, что создание формы законного платежного средства, вероятно, должно будет сопровождаться созданием единого центрального банка.

Ордер на арест Путина

Даже простое проведение встречи оказывается сложным дипломатическим мероприятием для Южной Африки, которая уже вызвала гнев США, своего второго по величине торгового партнера, своими тесными связями с Россией. Более того, принимающая страна будет обязана выполнить ордер на арест, выданный Международным уголовным судом в отношении президента России Владимира Путина за похищение украинских детей, если он явится на саммит.

Южная Африка заявила на этой неделе, что предоставит дипломатический иммунитет участникам обеих встреч БРИКС, что она назвала обычной практикой, хотя это не обязательно отменит ордер МУС.