У Трампа нет планов вторжения в Канаду, - Волц

Его замечания последователи после многочисленных сообщений о том, что на прошлой неделе канадский премьер во время закрытой встречи с лидерами бизнеса заявил, что администрация Трампа "продолжает говорить о поглощении" Канады и превращении ее в 51-й штат США.

Также Волц добавил, что многим канадцам "не нравятся последние 10 лет либерального, прогрессивного правления Трюдо".

"На самом деле, то, что вы видите, - это подтверждение американского лидерства в Западном полушарии, от Арктики и до Панамского канала. И это то, о чем мы говорим, от Гренландии до безопасности в Арктике и возвращения Панамского канала под контроль Соединенных Штатов", - сказал советник Трампа.

Он отметил, что США слишком долго избегали собственного полушария, где у них есть энергия, еда и критически важные минералы.