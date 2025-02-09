У Трампа нет планов вторжения в Канаду, - Волц

Недавно премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что угроза Дональда Трампа аннексировать канадское государство является реальной. Однако президент США не имеет планов вторжения в страну.
Об этом заявил советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Его замечания последователи после многочисленных сообщений о том, что на прошлой неделе канадский премьер во время закрытой встречи с лидерами бизнеса заявил, что администрация Трампа "продолжает говорить о поглощении" Канады и превращении ее в 51-й штат США.
Также Волц добавил, что многим канадцам "не нравятся последние 10 лет либерального, прогрессивного правления Трюдо".
"На самом деле, то, что вы видите, - это подтверждение американского лидерства в Западном полушарии, от Арктики и до Панамского канала. И это то, о чем мы говорим, от Гренландии до безопасности в Арктике и возвращения Панамского канала под контроль Соединенных Штатов", - сказал советник Трампа.
Он отметил, что США слишком долго избегали собственного полушария, где у них есть энергия, еда и критически важные минералы.
Напомним, что перед приходом и непосредственно после вступления в должность президента, Дональд Трамп начал высказывать идею о том, чтобы сделать Канаду 51-м штатом США. При этом недавно он говорил, что не рассматривает для присоединения страны возможность использования военной силы.
Также отметим, что днях Трюдо в открытый микрофон заявил, что угроза президента США Дональда Трампа аннексировать Канаду является реальной. Заявление прозвучало тогда, когда считал, что представителей СМИ выпроводили.
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