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У Трампа немає планів вторгнення в Канаду, - Волц

Фото: радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Нещодавно прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що загроза Дональда Трампа анексувати канадську державу є реальною. Однак президент США не має планів вторгнення в країну.

Про це заявив радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Його зауваження послідували після численних повідомлень про те, що минулого тижня канадський прем'єр під час закритої зустрічі з лідерами бізнесу заявив, що адміністрація Трампа "продовжує говорити про поглинання" Канади і перетворення її на 51-й штат США.

Також Волц додав, що багатьом канадцям "не подобаються останні 10 років ліберального, прогресивного правління Трюдо".

"Насправді, те, що ви бачите, - це підтвердження американського лідерства в Західній півкулі, від Арктики і до Панамського каналу. І це те, про що ми говоримо, від Гренландії до безпеки в Арктиці та повернення Панамського каналу під контроль Сполучених Штатів", - сказав радник Трампа.

Він зазначив, що США занадто довго уникали власної півкулі, де в них є енергія, їжа та критично важливі мінерали.

Нагадаємо, що перед приходом і безпосередньо після вступу на посаду президента, Дональд Трамп почав висловлювати ідею про те, щоб зробити Канаду 51-м штатом США. При цьому нещодавно він говорив, що не розглядає для приєднання країни можливість використання військової сили.

Також зазначимо, що днями Трюдо у відкритий мікрофон заявив, що погроза президента США Дональда Трампа анексувати Канаду є реальною. Заява прозвучала тоді, коли він вважав, що представників ЗМІ випровадили.

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Сполучені Штати АмерикиКанадаДональд Трамп