ua en ru
Вс, 09 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

У Трампа нет планов вторжения в Канаду, - Волц

Воскресенье 09 февраля 2025 20:56
UA EN RU
У Трампа нет планов вторжения в Канаду, - Волц Фото: советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Недавно премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что угроза Дональда Трампа аннексировать канадское государство является реальной. Однако президент США не имеет планов вторжения в страну.

Об этом заявил советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Его замечания последователи после многочисленных сообщений о том, что на прошлой неделе канадский премьер во время закрытой встречи с лидерами бизнеса заявил, что администрация Трампа "продолжает говорить о поглощении" Канады и превращении ее в 51-й штат США.

Также Волц добавил, что многим канадцам "не нравятся последние 10 лет либерального, прогрессивного правления Трюдо".

"На самом деле, то, что вы видите, - это подтверждение американского лидерства в Западном полушарии, от Арктики и до Панамского канала. И это то, о чем мы говорим, от Гренландии до безопасности в Арктике и возвращения Панамского канала под контроль Соединенных Штатов", - сказал советник Трампа.

Он отметил, что США слишком долго избегали собственного полушария, где у них есть энергия, еда и критически важные минералы.

Напомним, что перед приходом и непосредственно после вступления в должность президента, Дональд Трамп начал высказывать идею о том, чтобы сделать Канаду 51-м штатом США. При этом недавно он говорил, что не рассматривает для присоединения страны возможность использования военной силы.

Также отметим, что днях Трюдо в открытый микрофон заявил, что угроза президента США Дональда Трампа аннексировать Канаду является реальной. Заявление прозвучало тогда, когда считал, что представителей СМИ выпроводили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Канада Дональд Трамп
NEWS
Зеленский о завершении войны в 2025 году: для этого есть все возможности
Зеленский о завершении войны в 2025 году: для этого есть все возможности
DAILY
"Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов