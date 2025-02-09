У Трампа немає планів вторгнення в Канаду, - Волц

Нещодавно прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що загроза Дональда Трампа анексувати канадську державу є реальною. Однак президент США не має планів вторгнення в країну.

Про це заявив радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Його зауваження послідували після численних повідомлень про те, що минулого тижня канадський прем'єр під час закритої зустрічі з лідерами бізнесу заявив, що адміністрація Трампа "продовжує говорити про поглинання" Канади і перетворення її на 51-й штат США.

Також Волц додав, що багатьом канадцям "не подобаються останні 10 років ліберального, прогресивного правління Трюдо".

"Насправді, те, що ви бачите, - це підтвердження американського лідерства в Західній півкулі, від Арктики і до Панамського каналу. І це те, про що ми говоримо, від Гренландії до безпеки в Арктиці та повернення Панамського каналу під контроль Сполучених Штатів", - сказав радник Трампа.

Він зазначив, що США занадто довго уникали власної півкулі, де в них є енергія, їжа та критично важливі мінерали.