У Трампа не исключают никаких вариантов влияния на Иран

Администрация президента США Дональда Трампа не исключает никаких вариантов влияния на Иран. Цель - остановить поддержку милитарных группировок на Ближнем Востоке и не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента США по вопросам национальной безопасности Майкла Уолтца в эфире ABC News.

По словам Уолтца, Трамп не исключает никаких вариантов действий против Ирана, чтобы тот прекратил поддержку вооруженных группировок на Ближнем Востоке, таких как хуситы в Йемене и "Хезболла" в Ливане.

Уолтц также отметил, что президент США неоднократно подчеркивал, что Иран не может получить ядерное оружие.

"О чем неоднократно говорил президент (США, - ред.), это то, что Иран не может иметь ядерное оружие. Рассматриваются все варианты, чтобы гарантировать, что он его не будет иметь", - сказал он.

Однако советник не уточнил, какие именно варианты имеются в виду. Он лишь отметил, что среди потенциальных действий могут быть меры против ракетной программы Ирана, а также других видов вооружений.

"Как бы там ни было, мы не можем жить в мире с аятоллами, которые держат палец на ядерной кнопке. Мы не можем допустить ситуации, которая приведет к гонке вооружений на Ближнем Востоке с точки зрения распространения ядерного оружия", - добавил Уолтц.